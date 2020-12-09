Euro
9.46
Dolar
7.83
BIST 100
1,350.32
Altın
1,838.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Iğdır Valisi Sarıibrahim'in tercihi 'Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu' oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori karelerini seçti.

Bülent Mavzer   | 09.12.2020
Iğdır Valisi Sarıibrahim'in tercihi 'Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu' oldu Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip bilgi aldı. 

Vali Sarıibrahim, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafı için oy kullandı.

Sarıibrahim, AA'nın 2012 yılından bu yana yaptığı "Yılın Fotoğrafları" faaliyetini çok anlamlı olduğunu belirtti.

Ajans çalışanlarını tebrik eden Sarıibrahim, "Özellikle Suriye'de yaralanan çocuğun burada, Akdeniz Üniversitesinde yapılan tedavisinin fotoğrafı, Van'da çığ felaketi sonrasında şehit olan askerlerimizin fotoğraflarının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin, şehitlerimizi unutmamayı nasip etsin. Allah kolaylık versin, Anadolu Ajansındaki bütün arkadaşlara bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres: Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kanada Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını onayladı
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Iğdır Valisi Sarıibrahim'in tercihi 'Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu' oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim'in tercihi 'Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu' oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının tercihi '6 güzel adam'

Mardin Valisi Demirtaş'ın tercihi 'Diyarbakır anneleri' oldu

Bosna Hersek İletişim ve Ulaşım Bakanı Mitrovic oyunu 'ABD'de Floyd protestoları' için kullandı

Bosna Hersek İletişim ve Ulaşım Bakanı Mitrovic oyunu 'ABD'de Floyd protestoları' için kullandı
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' oldu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' oldu
Gümüşhane'de pestilciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Gümüşhane'de pestilciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı