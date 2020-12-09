Iğdır Valisi Sarıibrahim'in tercihi 'Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu' oldu
Iğdır Valisi Sarıibrahim, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori karelerini seçti.
Iğdır
Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip bilgi aldı.
Vali Sarıibrahim, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafı için oy kullandı.
Sarıibrahim, AA'nın 2012 yılından bu yana yaptığı "Yılın Fotoğrafları" faaliyetini çok anlamlı olduğunu belirtti.
Ajans çalışanlarını tebrik eden Sarıibrahim, "Özellikle Suriye'de yaralanan çocuğun burada, Akdeniz Üniversitesinde yapılan tedavisinin fotoğrafı, Van'da çığ felaketi sonrasında şehit olan askerlerimizin fotoğraflarının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin, şehitlerimizi unutmamayı nasip etsin. Allah kolaylık versin, Anadolu Ajansındaki bütün arkadaşlara bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.