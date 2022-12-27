İçişleri Bakanı Soylu "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Bakan Soylu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Şampiyonlar
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Soylu, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası", çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" adlı fotoğrafına oy verdi.
Sevinç dalgası
"Hem mesleği hem sanatı hem de yılı bize gösteriyor"
Soylu, oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yılın Fotoğrafları" oylamasıyla yıl boyunca olanların tekrar hatırlanmasını sağlayan Anadolu Ajansına teşekkür etti.
Masumiyet
Mesleki tecrübe sonucu ortaya çıkan her fotoğrafın ayrı bir duygu ve sanatsal içerik barındırdığına işaret eden Soylu, "Yılın fotoğrafları hem mesleği hem sanatı hem de yılı bize gösteriyor. Bizim açımızdan da ayrı bir heyecan, bunun için çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Bakan Soylu, oylamada, Türkiye ve dünyadan çok iyi fotoğraflar bulunduğunu dile getirerek, spor kategorisinde Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası şampiyonluğunu anlatan ve Trabzonspor'un lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından deniz yoluyla Faroz Limanı'na geldiği anları gösteren fotoğrafların kendisini heyecanlandırdığını söyledi.
TOGG’un ilk yolculuğu
Çevre-yaşam kategorisinde, Filistin'de kılınan bayram namazı sırasında herkes secdeye eğilmişken bir çocuğun ayakta durduğu anın yer aldığı fotoğrafı seçtiğini belirten Soylu, "Bu fotoğraf, dünyanın çözemediği bir sorunu tekrar orada bütün masumiyetiyle ortaya koyuyor. Allah'a yalvarış, yakarış ve ona teslimiyet var." değerlendirmesini yaptı.
Soylu, haber kategorisinde de birçok mükemmel fotoğraf olduğunu ifade ederek, seçtiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına ilişkin şunları söyledi:
"TOGG bizim için bambaşka bir heyecan. Bizden önceki nesiller için, bizden sonraki nesiller için, bizim için bambaşka bir heyecan. Tabii onun ilk çıkış anının fotoğrafı, hepimizin zihinlerinde ve belleklerinde. Bence çok iyi yakalamışlar, çok tebrik ediyorum. Dünyanın birçok yerinde, birçok fotoğrafla ve birçok olayla bizi buluşturuyor. Bu yılbaşı öncesi de geleneğimizi beraber yaşamış olduk. Bu fotoğrafları çeken arkadaşların her birini tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra nice böyle enstantaneler olur. Bazen bizi düşündürüyor, bazen hüzünlendiriyor, bazen gururumuzu okşuyor, bazen tanıtıyor, bunların hepsi var. Bu vesileyle Anadolu Ajansına teşekkürler."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.