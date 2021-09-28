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Kurumsal Haberler

İçişleri Bakanı Soylu AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.

Kemal Karadağ   | 28.09.2021
İçişleri Bakanı Soylu AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya nezaket ziyaretinde bulunan Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA’nın çalışmaları ve vizyonu hakkında bilgi verdi.

Karagöz, İçişleri Bakanı Soylu’ya, çeşitli programlarda AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarını takdim etti.

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