İçişleri Bakanı Soylu AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya nezaket ziyaretinde bulunan Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA’nın çalışmaları ve vizyonu hakkında bilgi verdi.
Karagöz, İçişleri Bakanı Soylu’ya, çeşitli programlarda AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarını takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.