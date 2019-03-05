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Kurumsal Haberler

İçişleri Bakanı Soylu AA Editör Masası'na konuk olacak

İçişleri Bakanı Soylu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Orhan Onur Gemici  | 05.03.2019
İçişleri Bakanı Soylu AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Soylu, 6 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Soylu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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