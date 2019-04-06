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Kurumsal Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: AA kamuoyunu bilgilendirmede öncü role sahip

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 99. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansının kamuoyunu bilgilendirmede öncü role sahip olduğunu söyledi.

Orhan Onur Gemici   | 06.04.2019
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: AA kamuoyunu bilgilendirmede öncü role sahip

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Anadolu Ajansının kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bilginin 1920'de ve bugün güç olduğunu, gelecekte de güç olmaya devam edeceğini belirterek, "İnsanlarımızın sağlıklı bilgiye erişimi bakımından Anadolu Ajansı, kurulduğundan bu tarafa öncü bir görev gördü ve görmeye devam ediyor." dedi.

AA'nın ülkede ve dünyadaki gelişmeleri kamuoyuna aktarmada öncü role sahip olduğunu vurgulayan Çataklı, AA'ya nice yıllar temennisinde bulundu.

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