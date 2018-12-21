İBB Kültür Daire Başkanı Duran'ın tercihi 'Mehmetçikten ilk iftar'

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Duran, "haber" kategorisinde, vatan savunması için Şemdinli'nin Balkaya Dağları'nda bulunan Mehmetçik'in iftar açarak dua ettiği fotoğrafı seçti.

Duran, "Özkan Bilgin"in çektiği "Mehmetçikten ilk iftar" adlı fotoğrafın Mehmetçik'in memleketin huzuru için verdiği mücadeleyi anlattığını belirterek, "Bu fotoğraf Mehmetçik'in bizim burada güvende olabilmemiz için, memleketin huzuru için verdiği mücadeleyi, aynı zamanda ibadetlerinden ödün vermediklerini ve Hazreti Peygamberin temsilcileri olduklarını bize göstermiş oluyor. Bu anlamda da çok kıymetli buldum." ifadesini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde "Bir avuç arı" adlı fotoğrafa oy veren Duran, "Aslında arı demek çalışmak, üretmek demek. Hem de en kıymetli olanı, balı üretiyor." şeklinde konuştu.



Duran, Muş'un Hasköy ilçesinde projeleri onaylanarak destek verilen çiftçilerin çıplak elle arılara dokunduğu "Yahya Sezgin" imzalı fotoğraftan insanoğlunun kendisine hizmet eden, emek veren ve üretene sahip çıktığını, şefkat ve merhamet gösterdiğini anladığını ifade etti.



Rıdvan Duran, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Duran, Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kocayayla mevkisinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nde çekilen fotoğrafa ilişkin şunları kaydetti:

"Sporda hayvan ve insan ikilisinin bir arada senkronize olmasını değerli buluyorum. Özel olarak da en sevdiğim hayvan attır. At aynı zamanda insanoğluyla sporda uyumu en iyi yakalayan hayvandır. Bu ikisinin güzel bir senkronizasyonu olmuş, bu nedenle fotoğrafı değerli buldum."

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Muhabir: Ahmet Esad Şani