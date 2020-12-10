Euro
9.52
Dolar
7.86
BIST 100
1,360.95
Altın
1,832.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreni'ne katılıyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Hürmetçi Sazlığı'nın 'manda çobanı' oyunu 'Hürmetçi Sazlığı'nda Gün Batarken' için kulladı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Hürmetçi Sazlığı'nın "manda çobanı", yaşam kategorisinde kendisinin de içinde yer aldığı "Hürmetçi Sazlığı'nda Gün Batarken" isimli fotoğrafa oy verdi.

Sercan Küçükşahin   | 10.12.2020
Hürmetçi Sazlığı'nın 'manda çobanı' oyunu 'Hürmetçi Sazlığı'nda Gün Batarken' için kulladı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin /AA

Kayseri

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda manda çobanlığı yapan Murat Baykara, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Karpuzsekisi, Hürmetçi ve Dokuzpınar mahallesi sakinlerinin başlıca geçim kaynakları arasındaki mandaların "atlı çobanı" olarak bilinen Baykara, oylamadaki fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.


Hürmetçi Sazlığı'nda akşam

Yaşam kategorisinde kendisinin de içinde yer aldığı "Hürmetçi Sazlığı'nda Gün Batarken" isimli fotoğrafa oy veren Baykara, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır Dorsesinde Umuda Yolculuk", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğraflarını oyladı.


Tır dorsesinde umuda yolculuk

Baykara seçkideki bütün fotoğrafları beğendiğini söyledi.


Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları

Kendisinin de bulunduğu bir fotoğrafın seçkide yer almasının mutluluğunu yaşadığını belirten Baykara, "Bu, hem benim hem de memleketim için çok güzel bir şey. İnşallah yeteri kadar oy alıp dereceye girer." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısı yaptıracak
SinoVac'ın Kovid-19 aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı
Vakaların yükseldiği Antalya'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı
'Fizyolojik ve psikolojik olarak zor bir süreç yaşadık'

Benzer haberler

Hürmetçi Sazlığı'nın 'manda çobanı' oyunu 'Hürmetçi Sazlığı'nda Gün Batarken' için kulladı

Hürmetçi Sazlığı'nın 'manda çobanı' oyunu 'Hürmetçi Sazlığı'nda Gün Batarken' için kulladı

65 yaş ve üstü vatandaşlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Facebook Türkiye Hürmetçi'nin yılkı atlarını kapak fotoğrafı yaptı