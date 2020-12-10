Hürmetçi Sazlığı'nın 'manda çobanı' oyunu 'Hürmetçi Sazlığı'nda Gün Batarken' için kulladı
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Hürmetçi Sazlığı'nın "manda çobanı", yaşam kategorisinde kendisinin de içinde yer aldığı "Hürmetçi Sazlığı'nda Gün Batarken" isimli fotoğrafa oy verdi.
Kayseri
Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda manda çobanlığı yapan Murat Baykara, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Karpuzsekisi, Hürmetçi ve Dokuzpınar mahallesi sakinlerinin başlıca geçim kaynakları arasındaki mandaların "atlı çobanı" olarak bilinen Baykara, oylamadaki fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
Hürmetçi Sazlığı'nda akşam
Yaşam kategorisinde kendisinin de içinde yer aldığı "Hürmetçi Sazlığı'nda Gün Batarken" isimli fotoğrafa oy veren Baykara, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır Dorsesinde Umuda Yolculuk", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğraflarını oyladı.
Tır dorsesinde umuda yolculuk
Baykara seçkideki bütün fotoğrafları beğendiğini söyledi.
Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları
Kendisinin de bulunduğu bir fotoğrafın seçkide yer almasının mutluluğunu yaşadığını belirten Baykara, "Bu, hem benim hem de memleketim için çok güzel bir şey. İnşallah yeteri kadar oy alıp dereceye girer." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.