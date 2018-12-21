Hülya Koçyiğit'in tercihi 'Ali Dede ve kedisi' oldu

İSTANBUL

Sinema, televizyon ve dizi oyuncusu Hülya Koçyiğit, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Koçyiğit, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in çektiği, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe'nin, evi yanarken kedisine sarıldığı anı yansıtan "Ali Dede ve kedisi" isimli fotoğrafı tercih etti.

Koçyiğit, aynı kategoride Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" adlı fotoğrafı için de oy kullandı.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da değerlendiren sanatçı, Veli Gürgah'ın çektiği "Gomis'in sevinci" ile Berk Özkan'ın çektiği "Çizgide müdahale" adlı fotoğrafları seçti.

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Muhabir: Hilal Uştuk