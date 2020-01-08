Euro
6.63
Dolar
5.95
BIST 100
113,082.50
Altın
1,581.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh'den AA'ya ziyaret

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh, Anadolu Ajansını ziyaret etti.

Kübra Kara   | 08.01.2020
Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh'den AA'ya ziyaret Fotoğraf: Yasin Aras /AA

İstanbul

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun tarafından karşılandı. 

AA'yı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirten J.P. Singh, "Hindistan ile Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağları var. İki ülke de demokrasiye sahip. İşleyen demokrasiler çok önemli. Anadolu Ajansı önemli bir kurum, Türkiye'de çok önemli bir rol oynuyor. Burada olduğum için çok memnunum." ifadelerini kullandı.

"Bütün dünyaya haber hizmeti veriyoruz"

Başkonsolos J.P. Singh'e AA hakkında bilgi veren Coşkun, "Bölgemiz başta olmak üzere bütün dünyada temsilciliklerimiz, çalışanlarımız var. Onlarla bütün dünyaya haber hizmeti veriyoruz. Hem haber hem fotoğraf hem de görüntü sağlıyoruz." diye konuştu. 

Ziyaretin ardından, AA İstanbul Haberleri Editör Vekili Coşkun, J.P. Singh'e Anadolu Ajansının Türkiye'nin birçok bölgesinden havadan çekilen fotoğraflarından oluşan kitabı "Gökyüzünden Türkiye"yi hediye etti.

Başkonsolos J.P. Singh de Coşkun'a, Hindistan'ın gelişimini anlatan "India, The Spirit of Enterprise" ile Mahatma Gandhi'nin doğumunun 150. yılına hitaben yazılan "Hayatım Mesajımdır" kitaplarını takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?
TürkAkım Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumunu güçlendirecek

Benzer haberler

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh'den AA'ya ziyaret

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh'den AA'ya ziyaret

AA 'Gelecek 100 Yılın Habercileri'ni bekliyor

TMF'den şampiyon sporculara ödül

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerinden AA'ya ziyaret

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerinden AA'ya ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in tercihi 'Yapraklar arasında' oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in tercihi 'Yapraklar arasında' oldu
Şahika Ercümen'in tercihi 'Bilim ve barış kıtası' oldu

Şahika Ercümen'in tercihi 'Bilim ve barış kıtası' oldu