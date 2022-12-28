Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul, AA'yı ziyaret etti
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul ve beraberindeki heyeti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Karagöz, AA'nın Hindistan'da sosyal, ekonomik, kültür ve turizm konularında pozitif gündeme odaklandığını söyledi.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan da AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul, AA'nın dünya çapında birçok ofise sahip olmasının ve abonelerine birçok dilde haber sağlamasının dikkat çekici olduğunu söyledi.
AA'nın uluslararası itibarının "tartışılmaz" olduğuna işaret eden Paul, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin mesajlarını aktardığı için Anadolu Ajansına teşekkür etti.
Paul, "Türkiye ve Hindistan arasındaki ilişkiler, sadece iki ülke için değil daha geniş bölge için de önemlidir." dedi.
Karagöz'ün heyete hediye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.