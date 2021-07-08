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Kurumsal Haberler

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, AA'yı ziyaret etti

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

08.07.2021
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Panda’yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Panda’yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Büyüklelçi Panda da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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