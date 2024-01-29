Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Hayat yolculuğu" oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Bakan Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son Sığınak" adlı fotoğrafına oy veren Şimşek, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş Geldin" fotoğrafını tercih etti.
"Haber" kategorisinde oyunu Jose Colon'un "Hayat Yolculuğu" fotoğrafından yana kullanan Şimşek, "çevre-yaşam" kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "Kumda Ayak İzleri" adlı fotoğrafını seçti.
Bakan Şimşek, "spor" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Pehlivan Adayları" fotoğrafına oy verdi.
Çalışma için AA'yı tebrik eden Şimşek, "Hem ülkemizden hem dünyanın dört bir köşesinden farklı alanlarda çok güzel fotoğraflar var. İnsan seçmekte zorlanıyor. AA ve çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.
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