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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Mazlumun Ahı"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Merve Özlem Çakır   | 29.12.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Mazlumun Ahı" Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Nebati, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Mazlumun ahı

Nebati, "spor" kategorisinde, Türklerin en eski ata sporlarından kökbörü etkinliğinden bir görüntüyü yansıtan Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" isimli fotoğrafına oy verdi.


Paylaşılamayan

"Haber" kategorisinde, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair için düzenlenen cenaze töreninden bir kareyi çeken Ali Jadallah'ın "Mazlumun Ahı" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanan Nebati, "çevre-yaşam" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" isimli fotoğrafını seçti.


Masumiyet

Oylamanın ardından, çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla oylama sitesine eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına katılan Nebati, fidan sahibi de oldu.

Nebati'nin sahiplendiği fidan Şanlıurfa'ya dikilecek.

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