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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki derenin yükselmesi nedeniyle Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki derenin yükselmesi nedeniyle Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.
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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 'Harabeler arasında yaşam' fotoğrafına oy verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Enes Duran   | 30.12.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 'Harabeler arasında yaşam' fotoğrafına oy verdi

Ankara

Bakan Nebati, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını seçen Nebati, haber dalında Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafına oy yerdi.

Nebati, spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğrafını seçti.

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