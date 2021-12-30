Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 'Harabeler arasında yaşam' fotoğrafına oy verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
Ankara
Bakan Nebati, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını seçen Nebati, haber dalında Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafına oy yerdi.
Nebati, spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğrafını seçti.
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