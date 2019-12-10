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Kurumsal Haberler

Hataylı künefeciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Hatay'da künefe ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ozan Efeoğlu   | 10.12.2019
Hataylı künefeciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Hatay

Künefeciler meydanında iş yerleri bulunan künefe ustası Zeki Cüzdan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.


Sarıkamış şehitleri anısına

Her yıl oylamaya katıldıklarını belirten Cüzdan, "Fotoğraflar çok güzeldi, beni en çok etkileyen engelli vatandaşımızın azmi oldu." dedi.

Bir diğer ustası Ragıp Bekfilavioğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Babadan kalma mesleği sürdürerek 1949 yılından bu yana künefecilik yaptığını ifade eden Bekfilavioğlu, fotoğrafların profesyonelce ve sanatsal bakış açısıyla çekildiğini, AA haberlerini severek takip ettiğini söyledi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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