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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Hatay'da zeytin hasadı işçileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytin hasadı yapan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mehmet Gürkan   | 11.12.2021
Hatay'da zeytin hasadı işçileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Hatay

Zeytin bahçesinde hasat yapan işçiler, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

İşçilerden Kamile Karasapan haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler", sporda ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Mustafa Karasapan da oyunu haber kategorisinde Muhammed Said’in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan’ın "Mutluluk Gözyaşları", sporda ise Mustafa Çiftçi’nin "Keyfim yerinde" başlıklı karelerinden yana kullandı. 

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