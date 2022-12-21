Dolar
18.67
Euro
19.87
Altın
1,818.96
ETH/USDT
1,214.30
BTC/USDT
16,822.00
BIST 100
5,447.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Hatay'da künefeciler, 'Kömür karası gözyaşları' fotoğrafını seçti

Hatay'da künefe ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cem Genco   | 21.12.2022
Hatay'da künefeciler, 'Kömür karası gözyaşları' fotoğrafını seçti Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen künefe ustaları, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Künefe ustası Fatih Uzunparmak, haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafını seçti.


Kömür karası gözyaşları
Uzunparmak, yaptığı açıklamada, fotoğrafları çok güzel bulduğunu söyledi.

Fotoğrafların anlamlı olduğunu belirten Uzunparmak, "Sporda mesela Ampute Milli Takımı'mızı seçmek gerektiğini düşündüm. Fotoğraflarda katkısı olanları canı gönülden kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.


Şampiyonlar
Künefe ustası Ragıp Bekfilavioğlu da haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları" fotoğrafını seçti.


Gün ışığı ağları
Bekfilavioğlu, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Hepsi kaliteli ve önemli fotoğraflar. Hep duygusal, ben de spor bölümünde duygusal olanı seçtim. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangından yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi
Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek: Türkiye’nin Yemen’in yanında durarak destek vermesini memnuniyetle karşılıyoruz
Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya cemevi yapılacak
Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Aydın Valisi Aksoy'un "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Görev tamam" fotoğrafı oldu

Aydın Valisi Aksoy'un "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Görev tamam" fotoğrafı oldu

Hatay'da künefeciler, 'Kömür karası gözyaşları' fotoğrafını seçti

Bilecik'te üniversiteli uluslararası öğrencilerin tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Denizli'de sanayi sitesi esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oyunu "TOGG'un ilk yolculuğu"na verdi

Denizli'de sanayi sitesi esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oyunu "TOGG'un ilk yolculuğu"na verdi
Malatya Valisi Hulusi Şahin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Yangın müdahalesi" fotoğrafını seçti

Malatya Valisi Hulusi Şahin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Yangın müdahalesi" fotoğrafını seçti
Avrupa'da 2022 "seçimler yılı" oldu

Avrupa'da 2022 "seçimler yılı" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet