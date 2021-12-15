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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Hatay'da ciğer kebabı ustaları 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Ciğer kebabıyla ünlü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ustalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hüseyin Yıldız   | 15.12.2021
Hatay'da ciğer kebabı ustaları 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay

İlçedeki ciğer kebabı ustaları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaklaşık 25 yıllık usta Mustafa Akın, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" ve spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Cumali Süer ise haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" ve spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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