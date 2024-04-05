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Kurumsal Haberler

Hatay Valisi Masatlı: Anadolu Ajansı yaptığı her bir haberle insanlığın ortak vicdanına seslenmiştir

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Lale Köklü Karagöz  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Hatay Valisi Masatlı: Anadolu Ajansı yaptığı her bir haberle insanlığın ortak vicdanına seslenmiştir

Hatay

Masatlı, mesajında, bir asrı aşkın süredir, gerçek haberin, bilginin, hakikatin peşinde durmaksızın ilerleyen ve basın tarihinin en güçlü ve parlak meşalesi olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yılını kutladığını belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de öngörüsüyle filizlenerek Kurtuluş Savaşı'nın zorluklarından doğan Anadolu Ajansının bugüne kadar Cumhuriyet'in her safhasına tanıklık ettiğini bildiren Masatlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin tüm imkansızlıklar içerisinde ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurarak, Cumhuriyet'imizin ilk adımlarını tarihe not düşmüştür. İşte tarihin akışını belgeleyerek bir yandan da geleceğimize ışık tutan Anadolu Ajansımız, bu yönüyle milli hafızamızdır. Yerli, milli, sağduyulu ve ilkeli, tarafsız haberciliğin okulu olan Anadolu Ajansımız, yurt içinde ve dışında, ülkemizin sesini dünyaya duyurmak adına sürekli sahada olmuş ve hızla gelişen teknolojiyle birlikte dijital çağın hızına ayak uydurarak, global bir bilgi ağına dönüşmüş, yaptığı her bir haberle insanlığın ortak vicdanına seslenmiştir. Anadolu Ajansımız, sadece haber vermekle kalmamış, aynı zamanda toplumsal bilincin ve kültürel mirasın korunmasında da öncü rol oynamıştır."

Anadolu Ajansının gelecekte de yerli, milli, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı zemininden sapmadan aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edeceğine ve Türkiye Yüzyılı'ndaki hedeflere ulaşabilmelerinde büyük katkısı olacağına inançlarını ifade eden Masatlı, ajans çalışanlarına başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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