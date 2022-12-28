Hatay Valisi Doğan'ın"Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Görev tamam"
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Hatay
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğrafını seçen Doğan, çevre-yaşamda Muhammad Said'in "Mülteci kışı" ve sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını oyladı.
Mülteci kışı
Doğan, oylamanın ardından, tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Şampiyonlar
Yeni yılın huzur, mutluluk, sağlık ve başarıyla gelmesini temenni eden Doğan, ifadelerini kullandı:
"2023 yılı bizim Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılı, insan ömürlerinde 10 yıllar çok önemlidir ama devletlerin ömürlerinde de 100 yıllar çok önemlidir. 2023 yılı, Türkiye'nin Yüzyılı olacak inşallah. Türkiye, bu yıldan itibaren gücüne güç katarak hem dünyadaki hem bölgesindeki stratejik konumunu daha da güçlendirerek yürüyüşüne devam edecek. Bu uğurda hep beraber çalışacağız, birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız müddetçe de bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz. Tüm insanlara, hemşehrilerime yeni yılın kutlu olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.