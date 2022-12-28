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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Hatay Valisi Doğan'ın"Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Görev tamam"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Lale Köklü Karagöz   | 28.12.2022
Hatay Valisi Doğan'ın"Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Görev tamam"

Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğrafını seçen Doğan, çevre-yaşamda Muhammad Said'in "Mülteci kışı" ve sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını oyladı.


Mülteci kışı

Doğan, oylamanın ardından, tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.


Şampiyonlar

Yeni yılın huzur, mutluluk, sağlık ve başarıyla gelmesini temenni eden Doğan, ifadelerini kullandı:

"2023 yılı bizim Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılı, insan ömürlerinde 10 yıllar çok önemlidir ama devletlerin ömürlerinde de 100 yıllar çok önemlidir. 2023 yılı, Türkiye'nin Yüzyılı olacak inşallah. Türkiye, bu yıldan itibaren gücüne güç katarak hem dünyadaki hem bölgesindeki stratejik konumunu daha da güçlendirerek yürüyüşüne devam edecek. Bu uğurda hep beraber çalışacağız, birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız müddetçe de bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz. Tüm insanlara, hemşehrilerime yeni yılın kutlu olmasını diliyorum."

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