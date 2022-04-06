Hatay Valisi Doğan: AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Hatay
Doğan, mesajında, "Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem de dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.