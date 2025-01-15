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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sayim Harmancı  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı Fotoğraf:Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Çelik, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafına oy veren Çelik, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" karesini seçti.

"Günlük hayat"ta tercihini Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafından yana kullanan Çelik, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesine oy verdi.

Çelik, Anadolu Ajansı muhabirleri ile foto muhabirlerinin haberin hızına yetişmek ve insanları bilgilendirmek için dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında büyük emek sarf ettiğini söyledi.

Muhabirlere gayretleri çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Fotoğraflar çok profesyonel. Zor şartlarda, gazetecilik mesleğinin gerektirdiği sorumluluğu yerine getirerek bu emeğin yansımalarını fotoğraf kareleriyle bizlere sunuyorlar. Yarışmaya katılan, katılmayan eserleri tebrik ediyorum. Bizim açımızdan değerli olan Hakkari'nin görsellerini anlatmak. Anadolu Ajansı temsilcimizin ilimizde çektiği sincaplara ilişkin fotoğrafı da bu kategoride en iyi fotoğraf olarak değerlendirdik ve ona oy verdik. Hakkari'nin tanıtılması, iyiliğin, güzelliğin ve sevginin duyurulması konusunda yapılan bütün çalışmalara tüm hemşehrilerimiz de destek verir."

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