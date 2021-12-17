Hakkari Valisi Akbıyık'ın spor kategorisinde tercihi 'Yerel kayakçılar' başlıklı fotoğraf oldu
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Hakkari
Vali Akbıyık, AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Akbıyık'ın spor kategorisinde tercihi Sıraç Karadeniz'in çektiği "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğraf oldu.
Haber kategorisinde ise Vali Akbıyık, Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafı için oy verdi.
Akbıyık, yaşam kategorisinde de İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca" başlıklı fotoğrafı tercih etti.
Vali İdris Akbıyık, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ederek, yarışmadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Sporda Şemdinlili gençlerin kendi yaptıkları tahta kayaklarla kayak yaptığı fotoğrafı seçtiğini belirten Akbıyık, "Yaşam kategorisinde, şehit Uzman Çavuş'un köpeğinin sahibine sevgisini gösteren fotoğrafı tercih ettik. Şehidimize Allah rahmet eylesin. Diğer kategoride de İdlib'de Rus savaş uçaklarının saldırısında yaralanan çocukların fotoğrafı çok dramatik. O fotoğrafı da seçtik." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.