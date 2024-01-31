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Kurumsal Haberler

Haber Global çalışanları, AA'nın "Yılın kareleri" oylamasına katıldı

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu, spikeri Seçil Menteş ve prodüktörü Atakan Bedel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emre Doğan  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Haber Global çalışanları, AA'nın "Yılın kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul

Hamzaoğlu, Menteş ve Bedel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.


Depremin umudu

Sercan Hamzaoğlu, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın objektifine yansıyan "Yanımda ol anne" isimli fotoğrafı seçti.


“Yanımda ol anne”

"Çevre-Yaşam" kategorisinde oyunu Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğrafından yana kullanan Hamzaoğlu, "Haber" kategorisinde Jose Colon'un çektiği "Hayat yolculuğu" ve "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın objektifine yansıyan "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafını tercih etti.


Ata’nın huzurunda

Seçil Menteş, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğraflarını seçti. "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin çektiği "İki gözüm" adlı fotoğrafı beğenen Menteş, "Spor" kategorisinde de oyunu Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafından yana kullandı.


Hayat yolculuğu 

Atakan Bedel ise "Çevre-Yaşam" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Devin ölümü", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" ve "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğraflarını seçti.


Kazananlar, kaybedenler


Hoş geldin


Hayat kalkanı


İki gözüm

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