Haber Global çalışanları, AA'nın "Yılın kareleri" oylamasına katıldı
Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu, spikeri Seçil Menteş ve prodüktörü Atakan Bedel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Hamzaoğlu, Menteş ve Bedel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Depremin umudu
Sercan Hamzaoğlu, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın objektifine yansıyan "Yanımda ol anne" isimli fotoğrafı seçti.
“Yanımda ol anne”
"Çevre-Yaşam" kategorisinde oyunu Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğrafından yana kullanan Hamzaoğlu, "Haber" kategorisinde Jose Colon'un çektiği "Hayat yolculuğu" ve "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın objektifine yansıyan "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafını tercih etti.
Ata’nın huzurunda
Seçil Menteş, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğraflarını seçti. "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin çektiği "İki gözüm" adlı fotoğrafı beğenen Menteş, "Spor" kategorisinde de oyunu Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafından yana kullandı.
Hayat yolculuğu
Atakan Bedel ise "Çevre-Yaşam" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Devin ölümü", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" ve "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğraflarını seçti.
Kazananlar, kaybedenler
Hoş geldin
Hayat kalkanı
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İki gözüm