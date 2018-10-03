AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu, "Haber ajansları arasında bir ortak akıl oluşturma, olaylara yaklaşım ve ortak tavır koyma konusunda bir çaba var" dedi.

Fotoğraf: AA/Ayhan Mehmet

ATİNA



Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), Bosna-Hersek Federasyonu Haber Ajansı'nı (FENA) üyeliğe kabul etti.

AMAN 27. Genel Kurulu, Atina-Makedonya Haber Ajansı (AMNA) ev sahipliğinde Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Sunio bölgesinde düzenlendi. Toplantıda Anadolu Ajansını (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu temsil etti.

İdari ve mali konuların yanı sıra yeni projelerin ele alındığı toplantıda, Bosna-Hersek haber ajansı FENA'nın üyeliği toplantıya katılan 16 üye haber ajansının tamamının oylarıyla kabul edildi.

Öte yandan, Yunan haber ajansı AMNA, Akdeniz Haber Ajansları Birliği dönem başkanlığını Fas Haber Ajansından (MAP) devraldı.

AMNA Başkanı Mihalis Psilos, yeni dönemde de ajanslar arasındaki dayanışma ve birliği güçlendirmenin ana hedefleri olacağını belirtti. Psilos ayrıca, bahar aylarında Atina'da göç sorunlarını ele alacak bir konferans düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Yunanistan Dijital Politikalar, Telekomünikasyon ve Enformasyondan sorumlu Bakan Vekili Lefteris Kretsos da toplantıya katılarak, gelişen teknolojilere ajansların uyumunun önemi üzerine bir konuşma yaptı.

Kretsos, yeni teknolojiler karşısında geleneksel haberciliğin daha tetikte olması ve dijitalleşmesi gerektiğine işaret ederek, "Şimdiki mali koşullar altında ajansların daha fazla iş birliği yapması ve tecrübelerini paylaşması gerektiği aşikar." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber ajansları arasında bir ortak akıl oluşturma çabası var"

AA Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu, Anadolu Ajansının dünyanın haberini Türkiye'ye taşırken Türkiye'nin haberini de dünyaya aktardığını belirterek, "Bu çerçevede Anadolu Ajansının dünyanın birçok haber ajansıyla ortaklıkları var. Çoğu zaman da grup olarak ajans birliklerinin ortaklıkları var. AMAN da bunlardan biri. Bu birliklerde önemli olan nokta, ajansların birbirlerini tanımalarını ve ülkelerdeki gelişmeleri birbirlerine aktarmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

27. Genel Kurul ile birlikte dönem başkanlığını Yunanistan'ın devraldığını dile getiren Mutanoğlu, "Yılda en az bir kez bir araya geliyoruz ve sorunlarımızı tartışıyoruz. Haber ajanslarının ortak yapacağı projeleri ele alıyoruz." dedi.

Mutanoğlu, ajanslar arasında ortak yaklaşım konusunda çaba bulunduğunu kaydederek, "Akdeniz'de mülteci faciaları konusunda bir seminer düzenlemeyi konuştuk. Haber ajansları arasında bir ortak akıl oluşturma, olaylara yaklaşım ve ortak tavır koyma konusunda bir çaba var." diye konuştu.

Bosna-Hersek Haber Ajansı FENA'nın üyeliğinin kabul edildiğini belirten Mutanoğlu, "Bosna-Hersek'in geçen sene de Avrupa Haber Ajansları Birliği üyeliği oldu. Belgrad'da yapılan toplantıya katılmış ve üyeliğini onaylamıştık. Biz de orada Bosna'ya destek olduk. Burada da desteğimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Mutanoğlu ayrıca, bu yılki Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları (ABNA-SE) toplantısının Kasım ayında Anadolu Ajansı ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu.

Toplantının sonunda, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avromoulos bir konuşma yaparak, ajans temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

AMAN 27. Genel Kurulunda ayrıca, Portekiz Haber Ajansı (LUSA) Foto Muhabiri Jose Sena Goulao'ya yılın en iyi fotoğrafı ve Fas haber ajansı MAP Muhabiri Rahal Toussi'ye yılın en iyi haberi ödülleri takdim edildi.

Muhabir: Furkan Naci Top