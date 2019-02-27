Güvenilir haberin kaynağı AA her an yanınızda

SOSYAL MEDYA

Sorumlu, nesnel ve güvenilir haberi sosyal medyada Anadolu Ajansı’ndan takip etmenin hızını yaşayın.

Fotoğraf, infografik ve video galerileri gezebilir, canlı yayınlarla yaşananlara tanık olabilirsiniz. Dilerseniz bunların tamamını sosyal medyadaki takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

iOS

iPhone ve iPad

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Son dakika haberlerinden anlık bildirimlerle haberdar olabilir, fotoğraf, infografik ve video galerilerde gezinebilirsiniz. Canlı yayınlarla yaşananlara AA uygulamasıyla tanık olabilirisiniz. Dosya haberler de yine AA farkıyla elinizin altında.

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Android

Android telefon

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