Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, AA'yı ziyaret etti
Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Janjgava'yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, günde yaklaşık 5 bin içerik üretildiğine dikkati çekti.
Uluslararası basın kuruluşlarında en çok referans gösterilen haber ajansı olmanın AA’nın temel yaklaşımı olduğunu söyleyen Karagöz, bu vizyonla çalıştıklarını ifade etti.
AA, haber kaynağı olarak Gürcistan için önemli
Janjgava da Gürcistan'ın Türkiye'yle diplomatik ilişkilerinin 1921'e dayandığına işaret etti.
Türkiye'nin, Gürcistan için sadece dost ve komşu ülke değil, aynı zamanda stratejik ortak olduğunu belirten Janjgava, AA'nın, haber kaynağı olarak ülkesi için önemli olduğunu ve bir olay olduğunda ilk AA ile paylaşıldığını kaydetti.
Janjgava, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gürcistan'ın Azerbaycan'dan sonra ikinci sırada Türkiye'ye 200 kişilik bir ekip gönderdiğini ve kendisinin de bölgeyi üç kez ziyaret ettiğini söyledi.
Karagöz'e daveti için teşekkür eden Janjgava, Türkiye'nin sadece komşu ülke değil komşuluktan çok daha öte bir ülke olduğunu ifade etti.
Görüşmede, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan da AA'yı tanıtan bir sunum yaptı.
Görüşme, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.