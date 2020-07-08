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Kurumsal Haberler

Güney Asyalı medya temsilcilerine, AA ve YTB iş birliğinde online eğitim

AA ile YTB iş birliğinde, Türkiye ile Güney Asya ülkeleri arasındaki medya deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla video konferans yöntemiyle "Güney Asya Medya Eğitim Programı" düzenlenecek.

Muhammet Tarhan   | 08.07.2020
Güney Asyalı medya temsilcilerine, AA ve YTB iş birliğinde online eğitim AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde, Türkiye ile Güney Asya ülkeleri arasındaki medya deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla video konferans yöntemiyle "Güney Asya Medya Eğitim Programı" düzenlenecek.

İki hafta sonu düzenlenecek eğitimde, AA'nın deneyimli kadrosunca "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Zamanlarında Gazetecilik", "Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği" ile "Multimedya Uygulamaları" gibi eğitimler verilecek.

Başta Bangladeş, Filipinler, Hindistan, Malezya olmak üzere 10 ülkeden gazetecilerin katılacağı eğitimde, Türkiye'nin son dönemde artan uluslararası medya tecrübesi de paylaşılacak.

Eğitimin, bölge gazetecilerinin medya kapasitesinin gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan AA Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir, 100. yılında 13 dilde yayın yapan, 100 ülkede yaklaşık 6 bin basın kuruluşuna hizmet veren global marka Anadolu Ajansının tecrübesini paylaşacaklarını aktardı.

İşbilir, "2011'de kurulan AA Haber Akademisi de medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler veriyor." dedi.

Video konferans yöntemiyle 11-12 ve 18-19 Temmuz'da düzenlenecek eğitimin dili İngilizce olacak.

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