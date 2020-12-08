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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Gümüşhane'de pestilciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü pestil ve kömenin satışını yapan esnaf, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Veysel Kara   | 08.12.2020
Gümüşhane'de pestilciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde dükkanları bulunan esnaf, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanında pestil satan Ersin Gür, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafların her birinin etkileyici olduğunu söyledi.

Gür, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", yaşam kategorisinde de Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarına oy verdi.


Ersin Gür, özellikle "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını çok anlamlı ve güçlü bulduğunun altını çizdi.

Atatürk Caddesi'ndeki işletmesinde pestil satışı yapan Barış Yayla da yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", haber kategorisinde "Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" fotoğraflarını oyladı.

Yayla, İsa Terli'nin Çamlıca Camisi fotoğrafından çok etkilendiğini vurguladı.


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