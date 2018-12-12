Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'in tercihi 'Seçim zaferi' oldu

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çimen, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde foto muhabiri Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğrafına oy veren Çimen, spor kategorisinde de foto muhabiri Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" fotoğrafını seçti.

AA'nın, Türkiye'nin en saygın haber kurumu olduğunu belirten Çimen, foto muhabirlerinin birbirinden değerli fotoğraflarıyla tarihe not düştüğüne dikkati çekti.

Çimen, haber kategorisinde oy kullandığı "seçim zaferi" adlı fotoğrafa ilişkin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini tam anlamıyla yansıtan bir kare olduğunu söyledi.

Fotoğrafın güçlü ve kutlu bir duyguyu ortaya koyduğunu kaydeden Çimen, foto muhabiri Kayhan Özer'e başarılı kare için teşekkür etti.

Çimen, Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" ile Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" fotoğraflarını da ifade açısından güçlü bulduğu için tercih ettiğini aktardı.

Başarılı çalışmalar için AA ekibini kutlayan Çimen, kurum ve çalışanlarının başarısının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.



Muhabir: Veysel Kara