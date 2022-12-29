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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Gümülcine Başkonsolosu Ünal'ın tercihi "Yolumuz Bir" fotoğrafı oldu

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Ayhan Mehmet   | 29.12.2022
Gümülcine Başkonsolosu Ünal'ın tercihi "Yolumuz Bir" fotoğrafı oldu

Gümülcine

Ünal, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde yer alan fotoğraflara ilgi gösteren Ünal, "Hakkari'de Festival Havası", "Gece Uçuşu" ve "Yolumuz Bir" karelerinden yana oy kullandı.

Spor kategorisinde "Zaferin Yumrukları" fotoğrafına oy veren Ünal, Çevre-Yaşam kategorisinde ise tercihini "Havadan Müdahale" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Ünal, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Ünal, "AA muhabirlerinin dünyanın dört bir yanında ne kadar özveriyle çalıştıklarına bizzat şahidiz. Doğru haberlerin kitlelere aktarılması için nasıl bir çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Oylamada yer alan fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Aralarından seçim yapmak gerçekten zordu." ifadelerini kullandı.

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