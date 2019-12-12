Göztepe Teknik Direktörü Palut'un tercihi 'Harran'da yaşam' oldu
Göztepe Teknik Direktörü Palut, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İzmir
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ile futbolcular Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ve futbolcular Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde seçimlerini yaptı.
Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar
İlhan Palut, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Ayhan İşçen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.
Harran'da yaşam
Göztepeli futbolcu Serdar Gürler ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.
Millilerden asker selamı
Serdar, Muhammed Said'in çektiği "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafının çok etkileyici olduğunu ancak çok dramatik olduğu için bu fotoğrafa oy kullanamayacağını söyledi.
Soner Aydoğdu ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafları için oy kullandı.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, fotoğrafların hepsinin çok etkileyici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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