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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'in tercihi 'Futbol özlemi'

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Mucizenin adı Ayda", "Muhammed bebeğin mutluluğu" ve "Futbol özlemi" isimli fotoğrafları seçti.

Yusuf Şahbaz   | 30.12.2020
Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'in tercihi 'Futbol özlemi' Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aynı zamanda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Sepil, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Sepil, haber, spor ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.

Sepil, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" başlıklı fotoğrafına, yaşam kategorisinde ise "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlık fotoğrafına oy kullandı. 

Spor kategorisinde ise Sepil, "Tribünlerde görmek istediğimiz kareler" diyerek Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğrafını seçti.

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