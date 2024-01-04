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Kurumsal Haberler

Giresun Valisi Serdengeçti, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gültekin Yetgin  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Giresun Valisi Serdengeçti, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Giresun

Makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Serdengeçti, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", çevre-yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği", spor kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" adlı karesine oy veren Serdengeçti, "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse tercihini Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Vali Serdengeçti, Anadolu Ajansı'nın Türkiye ve dünyada 7 gün, 24 saat doğru haber vermek için tüm insanlığa hizmet ettiğini söyledi.

Oylamadaki fotoğrafların her birinin eşsiz olduğunu dile getiren Serdengeçti, "Bu iyi fotoğraflar arasında bazılarının habercilik yönünü değerlendirmemiz gerekiyor. Seçtiğimiz fotoğrafları 'en özeli' şeklinde değerlendirebiliriz ama hepsi bizim için kıymetli." dedi.

Serdengeçti, tüm kategorilerin ayrı bir değer olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle 'Gazze: Kanıt' kategorisi üzüntü verici, dehşet verici, insanın vicdanına sesleniyor. Her biri kalbimizi hüzünlendiren fotoğraflar. Dünyanın bu konuda ülkeler bağlamında duyarsız kalması üzüntü verici. Türkiye'miz büyük bir gayret içerisinde, insanlığımız büyük bir gayret içerisinde, Gazze'ye dönük büyük bir destek içerisinde. İsrail'in soykırımını lanetliyoruz."

Depremin Türkiye'nin büyük bir gerçekliği olduğunu kaydeden Serdengeçti, devletin güçlü imkanlarıyla bölgede seferberliğin devam ettiğini vurguladı.

Serdengeçti, AA'nın tüm muhabir ve foto muhabirlerini kutlayarak, "Yılın Kareleri" oylaması organizasyonu için Anadolu Ajansı Yönetim Kuruluna da teşekkür etti.

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