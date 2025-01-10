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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Giresun Valisi Serdengeçti, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini "Kutlamalar"dan yana kullandı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gültekin Yetgin  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Giresun Valisi Serdengeçti, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini "Kutlamalar"dan yana kullandı Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Serdengeçti, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" adlı fotoğrafını tercih eden Serdengeçti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Hussain Ali'nin "Çamur deryası" karesine oy verdi.

 Serdengeçti, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gündoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçti.

Serdengeçti, "Spor" kategorisinde ise tercihini İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" başlıklı karesinden yana kullandı.

Vali Serdengeçti, AA'nın hem Türkiye'de hem de dünyada insanlara doğru haberciliği gösterdiğini belirterek, kendisinin de AA'dan ülke ve dünya gündemini takip ettiğini söyledi.

Serdengeçti, bu anlamda Türkiye'nin gururu ve bir markası haline gelen AA'nın dünya haberciliği açısından da muazzam bir kurum olduğunu ifade etti.

Yılın kareleri oylamasının birbirinden iyi fotoğraflar içerdiğini dile getiren Serdengeçti, "Aslında bir ayrım yapamadık, her biri son derece önemli kareler. Bu noktada spesifik olarak hepsi ayrı bir güzellik oluştururken içerisinden kendimce öne çıkardıklarım, seçtiklerim oldu." dedi.

Serdengeçti, kategorilendirmenin de son derece doğru olduğuna dikkati çekerek, "Spor, günlük hayat, doğal yaşam ve çevre, ayrıca 2024'ün sonu itibarıyla da Suriye'de gerçekleşen, Suriye'nin barışa ulaşması, insanların mezalimden kurtulmasıyla ilgili gerçekleşen büyük olay Esed'in devrilmesinin de kategoriye ilave edilmesi hem Anadolu Ajansı hem de dünya haberciliği açısından son derece önemli." diye konuştu.

AA personelini tebrik eden Serdengeçti, AA'nın aynı gayret ve sorumluluk bilinciyle haberciliğe devam etmesini diledi.

Vali Serdengeçti, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e de ülkeye basın yoluyla yaptığı katkılar için teşekkür etti.

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