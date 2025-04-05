Giresun Valisi Serdengeçti: AA yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da önemli bir medya kuruluşu
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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Vali Serdengeçti, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, Milli Mücadele yıllarında halkı doğru bilgilendirme misyonuyla üstlendiği tarihi görevini bugün de aynı sorumlulukla sürdürdüğünü belirtti.
Anadolu Ajansının, 105 yıldır ilkeli, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da önemli bir medya kuruluşu olarak takdir topladığını vurgulayan Serdengeçti, 13 dilde yayın yapan, 137 ülkede faaliyet gösteren, farklı coğrafyalardan gazetecileriyle güçlü bir küresel ağa sahip olan Anadolu Ajansının, Cumhuriyet'in kazanımlarının dünyaya aktarılmasında da öncü rol üstlendiğinin altını çizdi.
Serdengeçti, kurumun 105. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ajansın kuruluşuna öncülük edenleri rahmet ve minnetle anıyor, bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Nice başarılı yıllara Anadolu Ajansı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.