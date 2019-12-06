Giresun Valisi Sarıfakıoğulları oyu 'Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor' fotoğrafına
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Giresun
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, haber, yaşam ve spor kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Sarıfakıoğulları, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor
Vali Sarıfakıoğulları, fotoğrafların her birinin derin anlamlar içerdiğini vurgulayarak, "Derin duygu yoğunluğu ifade eden fotoğraflar. Fotoğrafları gördüğümüzde kendimizi olayın içinde gibi hissettik. Bu da fotoğrafı çeken muhabirlerin ve foto muhabirlerinin ne kadar başarılı olduklarını ortaya koyuyor." dedi.
Sarıfakıoğulları, fotoğraflarda imzası olanları tebrik ederek, kurumun ve çalışanlarının başarılarının devamını diledi.
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