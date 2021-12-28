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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Çaresiz bekleyiş'e oy verdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gültekin Yetgin   | 28.12.2021
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Çaresiz bekleyiş'e oy verdi

Giresun

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şenlikoğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş" adlı fotoğrafını seçen Şenlikoğlu, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.

Şenlikoğlu, fotoğraflar için AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansının çok kıymetli işler yaptığını belirten Şenlikoğlu, "Çok değerli fotoğraflar var, insan seçmekte dahi zorlanıyor. Fotoğraf bir olayı, konuyu ölümsüzleştirmek için çok önemli. Yılın Fotoğrafları oylaması artık geleneksel hale geldi. Her yılın sonu geldiğinde Anadolu Ajansımızın fotoğraf oylamasını bekliyoruz. Seçimi oldukça zor olan bu güzel organizasyonda sonucun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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