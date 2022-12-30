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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Şükür Secdesi"ne oy verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Erkan Tiryaki   | 30.12.2022
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Şükür Secdesi"ne oy verdi Fotoğraf: Ahmet İzgi / AA

Ankara

Bakan Kasapoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kasapoğlu, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun çektiği "Şükür Secdesi"ne oy verdi. Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın fotoğrafı "TOGG'un İlk Yolculuğu"nu oylayan Bakan Kasapoğlu'nun çevre ve yaşam kategorisindeki tercihi ise Orhan Çiçek'in karesi "Yangın Müdahalesi" oldu.

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