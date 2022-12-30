Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Şükür Secdesi"ne oy verdi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Ankara
Bakan Kasapoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Kasapoğlu, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun çektiği "Şükür Secdesi"ne oy verdi. Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın fotoğrafı "TOGG'un İlk Yolculuğu"nu oylayan Bakan Kasapoğlu'nun çevre ve yaşam kategorisindeki tercihi ise Orhan Çiçek'in karesi "Yangın Müdahalesi" oldu.
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