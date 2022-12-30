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Kurumsal Haberler

Gazze'deki Medya Ofisinden AA foto muhabirlerine ödül

AA foto muhabirleri Eşref Ebu Amra ve Ali Cadallah, İsrail'in 2021 yılında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasındaki fotoğraf kareleriyle Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinin düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüle layık görüldü.

Mahmut Geldi   | 30.12.2022
Gazze'deki Medya Ofisinden AA foto muhabirlerine ödül AA foto muhabiri Eşref Ebu Amra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanıyla yıkılan evin enkazından çıkarılan 6 yaşındaki Suzi Eşkuntana'nın fotoğrafı (solda) ile birincilik, AA foto muhabiri Ali Cadallah İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren kardeşiyle vedalaşan bir kız çocuğunun fotoğrafıyla (sağda) ikincilik ödülünü kazandı.

Gazze

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinin düzenlediği fotoğraf yarışmasında birincilik ve ikincilik Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin oldu.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, İsrail askerlerinin kurşunlarıyla 11 Mayıs'ta öldürülen Al Jazeera kanalının deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile anısına fotoğraf yarışması düzenledi.

AA foto muhabiri Eşref Ebu Amra, İsrail'in geçen yıl Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanıyla yıkılan evin enkazından çıkarılan 6 yaşındaki kız çocuğu Suzi Eşkuntana'nın fotoğrafıyla yarışmanın birincisi oldu.

Ebu Amra, bu fotoğrafların 2021 yılının en iyi fotoğraf kareleri arasında yer aldığına işaret ederek, "Eşkuntana'nın fotoğrafı AA'da yayınlanır yayınlanmaz geniş yankı buldu." dedi.

Özellikle Şirin Ebu Akile adına düzenlenmiş bir yarışmada birinciliğe layık görülmenin ayrı bir değer taşıdığını dile getiren Ebu Amra, Ebu Akile cinayetinin İsrail ihlallerine ışık tutmaya devam edecek bir olay olduğuna dikkati çekti.

AA foto muhabiri Ali Cadallah da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşamını yitirmiş kardeşiyle vedalaşan bir kız çocuğunun fotoğrafıyla ikincilik ödülünü kazandı.

Cadallah, kendisine ödül kazandıran fotoğraf karesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin acılarını yansıttığını dile getirdi.

Bu tür yarışmaların gazetecilere verilen değeri ortaya koyduğunu aktaran Cadallah, böylece gazetecilerin mesleklerini daha iyi sürdürmeleri için motive olduğunu ifade etti.

Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf da törendeki konuşmasında, gazetecilere hem vefa borcu duydukları için hem yaptıkları mesleği takdir etmek amacıyla 2009 yılından beri bu etkinliği sürdürdüklerini belirtti.

Maruf, Filistin topraklarında yaşananları dünyaya duyurmakta büyük gayret sarf eden gazetecilerin çabalarından övgüyle söz etti.

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