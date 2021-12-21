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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Gaziantep'te baklava ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Baklava ustaları, "Aç kalan minik yürekler", "Oğullarının emaneti Atmaca", "Engelli basketbolcunun sevinci", "Rüzgarın cambazları", "Dolunayın güzelliği", "Devre arası sohbet", "Göçmenlerin yardım çığlığı" ile "Çöplükteki yaşam" karelerine oy verdi.

Ömer Faruk Salman, Tunahan Akgün, Fevzi Kemal Karagöz   | 21.12.2021
Gaziantep'te baklava ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş

Gaziantep'te baklava ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

Kentteki baklava ustaları oylama öncesi AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Baklava ustalarından Ufuk Sağluge, haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.


Aç kalan minik yürekler

Ustalardan Ümit Karakoç, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları", yaşamda Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", sporda ise Burak Akbulut'un "Devre arası sohbet" başlıklı karesini oyladı.

Rüzgarın cambazları

Baklava ustalarından İsmail Can Gözlügöl ise haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşamda Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.


Basına bombalı saldırı

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Okay, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Okay, haber kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile spor kategorisinde Musa Çifçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Okay, her bir fotoğrafın ayrı ayrı kıymetli olduğunu belirterek, AA muhabirlerine teşekkür etti.


Oğullarının emaneti “Atmaca”

Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Yüce de AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde seçimini yaptı.

Yüce, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları" spor kategorisinde ise Musa Çifçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Yüce, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.


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