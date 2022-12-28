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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Gaziantep Valisi Gül'ün "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercih "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Mehmet Akif Parlak   | 28.12.2022
Gaziantep Valisi Gül'ün "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercih "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Gül, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Gül, AA tarafından gelenek haline getirilen yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Seçim yaparken zorlandığını belirten Gül, "Tercihlerimizi yaptık. Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Yıl boyunca önemli işler yapıyorlar. Burada her fotoğraf birbirinden kıymetli. Aralarında seçim yapmak zor. İnanıyorum ki hak eden fotoğraflar kazanacak. 2023 yılında güzel anıları fotoğraflamalarını diliyorum." dedi.

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