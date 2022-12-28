Gaziantep Valisi Gül'ün "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercih "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu
Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Gaziantep
Gaziantep Valisi Davut Gül, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Gül, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.
Gül, AA tarafından gelenek haline getirilen yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.
Seçim yaparken zorlandığını belirten Gül, "Tercihlerimizi yaptık. Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Yıl boyunca önemli işler yapıyorlar. Burada her fotoğraf birbirinden kıymetli. Aralarında seçim yapmak zor. İnanıyorum ki hak eden fotoğraflar kazanacak. 2023 yılında güzel anıları fotoğraflamalarını diliyorum." dedi.