Gaziantep Valisi Gül: Anadolu Ajansı 102 yıldır Anadolu'nun sesini dünyaya duyuruyor
Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Gaziantep
Gaziantep Valisi Davut Gül, mesajında, "1920 yılından beri dünyaya sesimizi duyuran Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı 102 yıldır Anadolu'nun sesini dünyaya duyuruyor. Nice yüz yıllara." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.