Dolar
31.97
Euro
34.69
Altın
2,326.15
ETH/USDT
3,325.80
BTC/USDT
68,200.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti
logo
Kurumsal Haberler

Gaziantep Valisi Çeber: Anadolu Ajansı, halkımızın en doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan kurumların başındadır

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adsız Günebakan  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Gaziantep Valisi Çeber: Anadolu Ajansı, halkımızın en doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan kurumların başındadır Fotoğraf: Gaziantep Valiliği

Gaziantep

Çeber, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın haklı mücadelesinin dünyaya duyurulması, milletin doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın bugüne kadar doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermediğini vurgulayan Çeber, şunları kaydetti:

"AA, Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu'ya duyurarak bir asırdır önemli bir görevi yerine getirmektedir. Kurulduğu dönemde büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalışan Anadolu Ajansı, bugün bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca basın dünyamızın saygın kuruluşlarından biri değil, dünyanın önde gelen ajanslarından biri olmuştur. Bütün toplumsal olaylar ve sıcak haberlerle birlikte tamamlanan son yerel seçimde de görülmüştür ki Anadolu Ajansı halkımızın en doğru bilgiye ulaşımını sağlayan, ülkemizdeki en önemli kurumların başındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilimizde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı nedeniyle yola çıkacaklara uyarılarda bulundu
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i kabul etti
YSK, 4 ilçedeki "oy pusulalarının yeniden sayımı" ve "seçimin yenilenmesi" taleplerini reddetti
Beşiktaş'ta gece kulübü yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı
Çiftçilere 2,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Benzer haberler

Gaziantep Valisi Çeber: Anadolu Ajansı, halkımızın en doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan kurumların başındadır

Gaziantep Valisi Çeber: Anadolu Ajansı, halkımızın en doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan kurumların başındadır

Kütahya Valisi Işın: Anadolu Ajansı ülkemizin dünyadaki sesidir

Adana Valisi Köşger, Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hatay Valisi Masatlı: Anadolu Ajansı yaptığı her bir haberle insanlığın ortak vicdanına seslenmiştir

Hatay Valisi Masatlı: Anadolu Ajansı yaptığı her bir haberle insanlığın ortak vicdanına seslenmiştir
Anadolu Ajansı 104 yaşında

Anadolu Ajansı 104 yaşında
İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi çalışmalarına başladı

İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi çalışmalarına başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet