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Kurumsal Haberler

Gaziantep Valisi Çeber: Anadolu Ajansı 105 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyuruyor

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.

Fevzi Kemal Karagöz  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Gaziantep Valisi Çeber: Anadolu Ajansı 105 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyuruyor

Gaziantep

Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının 105 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

Paylaşımda, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutlayan Çeber, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve Kurtuluş Savaşı'ndan beri 105 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak için fedakarca görev yapan 'Değişen dünyanın habercisi' Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor ve tüm personeline daha nice başarılar diliyorum."

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