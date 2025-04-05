Gaziantep Valisi Çeber: Anadolu Ajansı 105 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyuruyor
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.
Gaziantep
Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının 105 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.
Paylaşımda, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutlayan Çeber, şunları kaydetti:
"Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve Kurtuluş Savaşı'ndan beri 105 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak için fedakarca görev yapan 'Değişen dünyanın habercisi' Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor ve tüm personeline daha nice başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.