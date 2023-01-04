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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un tercihi "Şampiyonlar" oldu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mehmet Akif Parlak   | 04.01.2023
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un tercihi "Şampiyonlar" oldu Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Erol Bulut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Şampiyonlar

Bulut, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi. Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini oylayan Erol Bulut'un çevre ve yaşam kategorisindeki tercihi ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafı oldu.


TOGG’un ilk yolculuğu

Bulut, AA muhabirine fotoğrafların seçmekte zorlandığını belirterek şunları söyledi:


Kırmışlar kalbini

"Spor dalında Ampute Milli Takımına oy verdim. Dünya şampiyonu oldular Yine TOGG ülkemizde bir ilk oldu. Kendi ürettiğimiz bir otomobil. Kısa zamanda yollara çıkacak. Ayrıca tipini çok beğendim. Çok güzel."

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