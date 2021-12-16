Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un oyu 'Yorgun Kahramanlar'a
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gaziantep
Erol Bulut, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun Kahramanlar" adlı fotoğrafını seçti.
Bulut, yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan "Çöplükteki yaşam'" fotoğrafına oy verdi.
Erol Bulut, sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercin etti.
Bulut, AA muhabirine, oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel ve başarılı olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.