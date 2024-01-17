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Kurumsal Haberler

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Okan Coşkun  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğraflarla ilgili AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'dan bilgi aldı.


Gökyüzü köprüsü

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Yılmaz, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Gökyüzü köprüsü", "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.


Sel aldı

"Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri" adlı eserini oylayan Yılmaz, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah tarafından çekilen "Bombalar altında" isimli fotoğrafı seçti.


Dünyanın sultanları 

Başkan Yılmaz, Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen fotoğraf seçkisinde bu yıl yine çok güzel karelerin olduğunu söyledi.


Umudun simgeleri

AA foto muhabirleri ile muhabirlerine başarı dileyen Yılmaz, seçkinin oluşmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.


Bombalar altında

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