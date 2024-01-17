Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Gaziantep
Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğraflarla ilgili AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'dan bilgi aldı.
Gökyüzü köprüsü
"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Yılmaz, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Gökyüzü köprüsü", "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.
Sel aldı
"Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri" adlı eserini oylayan Yılmaz, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah tarafından çekilen "Bombalar altında" isimli fotoğrafı seçti.
Dünyanın sultanları
Başkan Yılmaz, Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen fotoğraf seçkisinde bu yıl yine çok güzel karelerin olduğunu söyledi.
Umudun simgeleri
AA foto muhabirleri ile muhabirlerine başarı dileyen Yılmaz, seçkinin oluşmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.
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Bombalar altında