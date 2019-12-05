Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in oyu 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'ye
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori karelerini seçti.
Gaziantep
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Fatma Şahin, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin şefkatini gösteren "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Adsız Günebakan'ın Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çektiği ve yaz sezonunda hazırlanan kurutmalıkları anlatan "Kırmızı sezon", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Kırmızı sezon
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını kutluyorum. Yüreklerine, gözlerine ve ellerine sağlık." ifadesini kullandı.
Millilerden asker selamı
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