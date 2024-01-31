Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Sel aldı" fotoğrafını seçti
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Gaziantep
Şahin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafa ilişkin AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'dan bilgi aldı.
Fotoğrafları inceleyen Şahin, "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", Çevre-Yaşam'da Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi kedi", "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karesini seçti.
Şahin, bu yıla özel eklenen "Deprem:Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze:Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Hastane saldırısı" başlıklı fotoğrafını oyladı.
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