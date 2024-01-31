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Kurumsal Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Sel aldı" fotoğrafını seçti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mehmet Akif Parlak  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Sel aldı" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Şahin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafa ilişkin AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'dan bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen Şahin, "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", Çevre-Yaşam'da Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi kedi", "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karesini seçti.

Şahin, bu yıla özel eklenen "Deprem:Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze:Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Hastane saldırısı" başlıklı fotoğrafını oyladı.

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